Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей советских репрессий

По мнению Константина Арановского, не обязательно наследовать коммунизму, чтобы исправлять последствия зла

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Судья Конституционного суда Константин Арановский назвал СССР "незаконно созданным государством" и высказал особое мнение, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Об этом говорится в решении КС о возвращении жилья жертвам репрессий.

Внимание на особое мнение Арановского первыми обратили "Адвокатская газета", "Закон.Ру" и "Коммерсантъ".

Судья считает, что Россия должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям".

"... Знаки юридического родства конституционной России с тоталитарным ее предшественником может кое-что осложнить, если эту связь прочитать в попутно отмеченном правопреемстве. Вряд ли это поможет справедливому осуждению тоталитарных преступлений, их организаторов с исполнителями, как и защите пострадавших с почитанием их страданий в честной памяти", - записал он.

Судья назвал советскую власть "незаконными партийно-государственными властеобразованиями", которые нельзя считать "правопредшественниками конституционной государственной власти". Он считает, что наследовать коммунизму не обязательно, чтобы исправлять последствия тоталитарного зла.

По мнению Арановского, реабилитацию жертв репрессий, которую предусматривает действующий закон, нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником. "Вина, бесспорно, присутствует в составе многолетнего злодеяния" советской власти, подтверждает он, но отмечает, что нельзя "переместить вину, тем более столь безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой, как меняют членство в Совете безопасности ООН".

"Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма,— пишет он.— Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима. С такой виной государственность не вправе и не в состоянии правомерно существовать, оскорбляя собой справедливость, свободу и человечность".

Арановский считает, что советская власть "репрессировала множество пострадавших и лишь условно, в приступах слабости, временами реабилитировала часть жертв, оставляя их, однако, "меченными" неясной какой-то виной". На себя вину она не брала, не каялась, "и не ей быть правопредшественницей правовой демократии", указал он.

"Идеализировать российскую государственность не обязательно, но и вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом нет оснований, - говорится в особом мнении судьи. - …российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти, а в реконструкции суверенной государственности с ее возрождением на конституционных началах; оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него".

"Восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию", – пишет Арановский. Сказанное им "не отменяет важные аспекты <...> в признании членства в международных институциях, а также в силу удержания территорий, предметов и комплексов, юрисдикций, доставшихся России от прежних публичных образований".

10 декабря Конституционный суд вынес решение по жалобе трех женщин, которые родились в высылке или спецпоселении, куда были отправлены их родители в 1930-40 годы. Все три заявительницы были реабилитированы, но не могут вернуться в Москву и получить там жилье взамен того, которого лишились их семьи.

КС решил, что дела заявительниц должны быть пересмотрены. Противоречия в законах, которые мешали им получить жилье, суд счел неконституционными и предписал изменить положения, которые ограничивают права реабилитированных жертв политических репрессий, родившихся в высылке, на получение жилья на исторической родине.