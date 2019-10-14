Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

"Субординация и отчетность под началом администраторов угнетают преподавание и науку", считает он

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования. На мнение судьи обратил внимание "Коммерсантъ".

Арановский считает, что то, что происходит с системой образования не позволяет рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта. "Улучшения в образовании длятся лет тридцать, а результаты их все еще спорны, так что теперь, когда столько истрачено, а доверия дипломам не прибавилось, нет причин полагаться впредь на министерские решения, инициативу ректоратов и на энтузиазм активистов", - пишет судья. Для примера он приводит внедрение болонской системы, которое не все считают полезным, поскольку оно не сказалось на качестве образования и признании российских дипломов за рубежом.

Затраченные на "улучшения" средства можно было "израсходовать во благо науке и на достойную оплату преподавательского труда", считает судья.

"Система платит скудно, если преподаватель не получит в ее управленческом секторе оплачиваемую роль администратора, исполнителя или активиста-энтузиаста, - отмечает Арановский. - А иногда преподавателю платят за хорошую статистику и отчетность, за демонстрацию компетентностного подхода вместо академических методов, за соискание грантов и за рейтинги, мониторинги с графиками и за все остальное, что дорого службам ректората и ведомства".

Для этого преподавателю приходится совершенствовать навыки в написании заявок и других документов и в их правильном размещении. "В такой обстановке ценят не преподавание и не учебу, а учебно-методические комплексы, которые нужны не студентам и педагогам, а службам, чтобы те хорошо себя чувствовали и оставались при важном деле на выгодных позициях", - объяснил судья.

"Субординация и отчетность под началом администраторов угнетают преподавание и науку, когда вузы уступают свое самоуправление, академическую свободу, стиль и обслуживают систему, которая выдает разрешения на профессию", - пишет Арановский.

Конституционный суд считает в автономии вузов основу их деятельности и их отношений с государством, отмечает, что автономия оправдала себя исторически в общеевропейской университетской традиции, и допускает ограничение этой автономии со стороны власти "лишь в конституционно значимых целях", говорится в особом мнении.

Комментируя заявление Арановского, вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов согласился, что "качество знаний у российских студентов постоянно снижается", а "диплом действительно больше не дает уверенности, что выпускник получил необходимую квалификацию". Он возразил против предложения судьи дать больше автономии вузам и не вмешиваться в их внутреннюю жизнь.

"Но в той ситуации, которая у нас сейчас сложилась, это приведет к закукливанию, стагнации. И у вузов просто не будет мотивации к переменам", - сказал Хохлов "Коммерсанту". Академик предложил, наоборот, усилить внешний контроль над вузовским образованием, но не со стороны бюрократов, а со стороны внешних профессионалов, в том числе работодателей, и затем увязать финансирование вузов с результатами такого контроля.

Сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность", кандидат технических наук Ванда Тиллес назвала выводы Арановского справедливыми и отметила, что "профессорско-преподавательский состав вузов разделяет взгляд судьи и на автономию вузов, и на дистанционное образование, и на навязывание болонской системы, и на качество российского высшего образования".

По ее словам, в высшем образовании устанавливается жесткая вертикаль управления за счет назначения ректоров министерством и отмену выборов ректоров и деканов, а попытки проявить независимость, в том числе за счет образования профсоюзов, вызывают давление на сотрудников.