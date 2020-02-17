В Кремле будут исходить из того, что Россия является правопреемницей СССР

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал личным мнением высказывание судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что РФ не должна считаться правопреемником СССР, и заявил, что в Кремле исходят из противоположной точки зрения.

"В данном случае мы оставляем это без комментария и исходим из того, что России и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский в особом мнении по делу о жилье для реабилитированных жертв политических репрессий высказался против того, чтобы считать РФ правопреемником "репрессивно-террористических деяний" СССР.

Особое мнение судьи касается постановления по делу о проверке конституционности положений статьи 13 Закона "О реабилитации жертв политических репрессий", пунктов 3 и 5 статьи 7, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 8 Закона города Москвы "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения".

Арановский обратил внимание на прописанное в постановлении замечание о "Российской Федерации как правопреемнике СССР - государства, с деятельностью которого связано причинение вреда...".

Судья подчеркнул, что трактовать это в смысле универсального (общего) правопреемства по широкому спектру прав и обязанностей не позволяют обстоятельства дела, предмет которого касается причинения и возмещения вреда жертвам политических репрессий.

Он отметил, что правопреемство "в правоотношениях из причинения вреда" спорно само по себе, добавив, что в вопросах правопреемства важно, однако, чтобы прежняя и новая государственность не были друг другу в корне чужими и разными, иначе переход вины терял бы этико-юридические и политико-правовые основания.

Арановский отметил, что правопреемства РФ с коммуно-советской властью ставило бы под сомнение право России определять условия возмещения вреда жертвам репрессий, в том числе состав пострадавших.