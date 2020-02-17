Метрополитен отсудил у Соболь и Албурова 311 000 рублей за акцию 3 августа

Сотрудники полиции задерживают Любовь Соболь во время несогласованной акции 3 августа Фото: Reuters

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы по иску Московского метрополитена взыскал с соратников Навального Любови Соболь и Георгия Албурова 311 000 рублей за ущерб, причиненный предприятию в ходе несогласованной акции 3 августа. Об этом сообщили в суде.

Факт 1: Метро получило прибыли в день акции на 2,6 млн рублей больше, чем обычно, из-за увеличившегося пассажиропотока

Факт 2: И получило с нас еще 311 тысяч за то, что мы эту прибыль им организовали https://t.co/2SH40L3oeg — Георгий Албуров (@alburov) February 17, 2020

Ранее сообщалось, что подземка хотела взыскать с оппозиционеров компенсацию дополнительных расходов на оплату труда сотрудников, которые отработали в свой выходной 3 августа.

Соболь назвала решение суда политическим и пообещала его обжаловать. Штраф стал для юриста Фонда борьбы с коррупцией восьмым с начала лета, общая сумма штрафов за протесты составила около 2 млн рублей.

"Это решение нужно рассматривать в совокупности с другими решениями, которые нужно рассматривать против меня и других коллег за летние акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Москве, - сказала она "Интерфаксу". - Конечно, мы будем его обжаловать и далее, если потребуется, вплоть до ЕСПЧ".

3 августа в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в центре города были стянуты значительные силы полиции и Росгвардии, перекрывалось движение транспорта, были задержаны около тысячи человек.

Уже в сентябре иски к Соболь и Албурову подали Московский метрополитен, "Мосгортранс" и государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги", в общей сложности они потребовали около 4 млн рублей компенсации ущерба. В частности, метрополитен потребовал взыскать с активистов 272 000 рублей, "Мосгортранс" - 657 000 рублей, а ГБУ "Автомобильные дороги" - 3 022 000 рублей.

В результате ГБУ отсудило около 1,5 млн рублей компенсации, "Мосгортранс" - 650 000 рублей.



Также ряд предприятий подали иски к предполагаемым организаторам акции 27 июля.

Албурова 3 августа задержали. Соболь в тот день задержали до начала акции, увезли на допрос по "делу 27 июля" и оштрафовлаи на 300 000 рублей за участие в несогласованной акции 15 июля.