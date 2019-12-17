Суд в Москве отклонил иск лапшичной к Соболь и Албурову

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы отклонил иск владельца лапшичной "Тянем-Потянем" Виталия Толкалова к соратникам Алексея Навального Георгию Албурову и Любови Соболь. Он пытался взыскать с них 100 000 рублей за ущерб, понесенный в день несогласованной акции 3 августа.

Суд оставил иск без удовлетворения, сказали в суде.

Районный суд принял иск Толкалова в ноябре 2019 года. Тогда Соболь отметила, что уже запуталась в исках, которые к ней подали предприятия как к организатору летних протестов в Москве. Она сказала, что считает эти заявления попыткой оказать на нее финансовое давление за то, что она отстаивает права москвичей.

14 и 27 июля, а также 3 августа в центре Москвы прошли не согласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Соболь выдвигалась на эти выборы, но ее кандидатуру не зарегистрировали, не засчитав собранные ею подписи. На акциях 27 июля и 3 августа проводились массовые задержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал оценить ущерб, который причинили протестующие.

К предполагаемым организаторам акций подали иски рестораторы и московские предприятия, в том числе ресторан "Армения", ГБУ "Автомобильные дороги", " Мосгортранс", "Московский метрополитен", прокуратура Москвы и столичное управление МВД.

13 декабря Симоновский суд взыскал с Соболь и Албурова 1,56 млн рублей в пользу ГБУ "Автомобильные дороги", компания требовала более 3 млн рублей компенсации. "Мосгортранс" в том же суде отсудил у них 650 000 рублей.