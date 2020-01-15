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Суд взыскал более 2 млн рублей по иску прокуратуры к организаторам акций в Москве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы в среду по иску столичной прокуратуры взыскал более 2,3 млн рублей с оппозиционера Алексея Навального и других организаторов несанкционированных акций 27 июля и 3 августа.

Исковые требования истца удовлетворены, сообщила пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

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В иске прокуратура Москвы просила взыскать с Навального, Владимира Милова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Александра Соловьева и Олега Степанова в солидарном

порядке 1 млн 261 тыс. руб. за акцию 27 июля. А с Георгия Албурова и Любови Соболь - 1 млн 107 тыс. руб. за шествие 3 августа. Росгвардия выступила в деле третьем лицом.

Надзорное ведомство просило компенсировать государству денежные средства, затраченные на оплату труда сотрудников Росгвардии, стоимость горюче-смазочных материалов для техники, которая была задействована в ходе проведения митинга. По утверждению истцов, для обеспечения безопасности во время проведения акций привлекались дополнительные силы и средства Росгвардии.

В центре Москвы 27 июля и 3 августа проходили несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы (выборы прошли 8 сентября). По итогам мероприятия 27 июля задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.

Москва Алексей Навальный Илья Яшин Любовь Соболь

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