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Полиция отсудила у Навального и Яшина более 3 млн рублей за акцию 27 июля

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Симоновский суд частично удовлетворил иск полиции Москвы к семи оппозиционерам, взыскав с них 3 343 000 рублей за акцию 27 июля 2019 года, сообщили в пресс-службе суда.

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Ответчиками по иску стали Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, юрист ФБК Любовь Соболь, а также политик и ведущий канала Навальный Live Владимир Милов, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и лидер московского отделения Партии перемен Александр Соловьев.

В суде отметили, что ГУ МВД столицы хотело взыскать с политиков более 4,2 млн рублей за внеплановую работу полицейских и использование техники в день акции.

Ранее в этом же суде городская полиция отсудила больше 4,6 млн рублей с Соболь и сотрудника ФБК Георгия Албурова за акцию 3 августа.

Оба иска были поданы в суд 30 сентября, первоначально в них фигурировали другие суммы: за акцию 27 июля полиция хотела отсудить 8 489 156 рублей, за акцию 3 августа - 9 402 033 рубля.

Кроме МВД с оппозиции через суды хотели взыскать ущерб прокуратура Москвы, транспортные и дорожные компании, а также несколько учреждений общепита.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В центр города было стянуто много полицейских и росгвардейцев, они проводили массовые задержания. К организаторам акций затем начали подавать иски городские предприятия, требуя возмещения ущерба.

Любовь Соболь ФБК Мосгордума Москва МВД Георгий Албуров Алексей Навальный Илья Яшин

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