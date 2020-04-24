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Евросоюз потребовал расследовать нападение на Елену Милашину

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз призвал российские власти расследовать нападение на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и угрозы в ее адрес, а также потребовал обеспечить ее безопасность. Об этом говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы обеспокоены другими попытками заставить замолчать журналистов, включая уголовное преследование журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма за ее критические замечания в отношении российских властей и может быть приговорена к 7 годам тюремного заключения. Свобода СМИ должна уважаться, а обвинения против нее должны быть сняты", - подчеркивается в заявлении.

В ведомстве напомнили, что ЕС осуждает угрозы и насилие в отношении журналистов.

"За последние годы мы видим, что пространство для независимой журналистики и гражданского общества в Российской Федерации сократилось. Часто сообщается о случаях запугивания, угроз и насилия в отношении журналистов. Мы ожидаем, что Российская Федерация выполнит свои международные и внутренние обязательства и обеспечит журналистам возможность работать в безопасной обстановке, не опасаясь репрессий", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

На Милашину и адвоката Марину Дубровину напали 6 февраля в Грозном. Их избили. Спустя неделю на электронную почту редакции "Новой газеты" пришло письмо с угрозами убить Милашину и требованием, чтобы она не писала больше про Чечню и главу республики Рамзана Кадырова.

Жалобу Милашиной и Дубровиной на нападение проверяло МВД Чечни.

12 апреля Милашина выпустила статью о ситуации с коронавирусом в Чечне. В частности, она писала, что в нескольких районах Чечни закрыты на карантин больницы, а медикам не хватает масок и средств индивидуальной защиты. Кадыров это отрицал. Затем "Новая газета" сообщила, что статья будет заблокирована по требованию Генпрокуратуры.

После этого более ста правозащитников, деятелей науки и культуры потребовали предоставить госзащиту Милашиной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отмечал, что вопрос о предоставлении Милашиной госзащиты не относится к компетенции Кремля. 22 апреля расследовать угрозы в адрес журналистки потребовали уполномоченные по правам человека Германии и Франции Бебрель Кофлер и Франсуа Крокетт.

Чечня Новая газета Елена Милашина Евросоюз Рамзан Кадыров коронавирус

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