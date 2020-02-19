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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:11

Шестилетняя крымчанка выстрелила себе в голову из травматического пистолета отца

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против 44-летнего жителя Крыма, чья дочка получила тяжелое ранение из травматического пистолета, сообщила представитель главного управления СКР по республике Ольга Постнова.

"Трагедия произошла в результате небрежного хранения отцом оружия, которое было у него официально зарегистрировано", - сказала она журналистам в среду.

Как установили следователи, шестилетняя девочка, которую оставили одну в припаркованной у магазина машине, открыла бардачок, достала травматический пистолет "Оса" и выстрелила себе в голову. Ребенку сделали сложную операцию, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Уголовное дело против отца возбуждено по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия).

Крым

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