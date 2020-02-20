Первых китайцев отпустили из карантина в Екатеринбурге

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Шестеро граждан КНР в четверг покинули карантинный стационар на базе оздоровительного центра "Бодрость" в Екатеринбурге, остальных 58 выпишут в пятницу, 21 февраля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления здравоохранения городской администрации.

Шесть китайцев покинули карантинный центр, получив соответствующее разрешение Роспотребнадзора, отметил собеседник агентства.

В начале февраля свердловские власти в рамках мер по недопущению распространения коронавируса создали на базе "Бодрости" в Екатеринбурге площадку для двухнедельного контроля над гражданами Китая. 7 февраля туда поступили 64 человека, в том числе двое детей. Медики обследовали всех на наличие коронавируса, ни у кого данное заболевание не обнаружили.

После отъезда китайцев в санатории пройдет полная дезинфекция. Оздоровительный центр "Санаторий "Бодрость" (находится под управлением администрации Екатеринбурга) расположен в черте столицы Урала вблизи жилого района Эльмаш рядом с маршрутами общественного транспорта.

Ранее в феврале сообщалось, что приехавший в Екатеринбург новый генконсул Китая Цуй Шаочунь не смог провести первые запланированные встречи, так как его поместили на двухнедельный карантин у себя дома.