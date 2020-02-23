Доставившие в Казань россиян с лайнера Diamond Princess спасатели пройдут обследование

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Медики осмотрят членов экипажа спецборта МЧС РФ, который доставил на родину россиян с круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса.

Как сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС, во время полета из Японии в Казань на борту были соблюдены все меры предосторожности: члены экипажа и оперативной группы были в специальных защитных костюмах.

"Сейчас они отдыхают после длительного перелета и в скором времени вернутся домой, где дополнительно пройдут необходимое медицинское обследование", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России Ан-148 доставил в Казань восемь россиян с круизного лайнера в Иокогаме, где случилась вспышка коронавируса.

Экипаж спецборта состоял из восьми человек, дополнительно россиян сопровождали шесть сотрудников опергруппы.