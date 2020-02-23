Поиск

Доставившие в Казань россиян с лайнера Diamond Princess спасатели пройдут обследование

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Медики осмотрят членов экипажа спецборта МЧС РФ, который доставил на родину россиян с круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса.

В РоссииУ троих россиян с лайнера Diamond Princess выявили коронавирусУ троих россиян с лайнера Diamond Princess выявили коронавирусЧитать подробнее

Как сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС, во время полета из Японии в Казань на борту были соблюдены все меры предосторожности: члены экипажа и оперативной группы были в специальных защитных костюмах.

"Сейчас они отдыхают после длительного перелета и в скором времени вернутся домой, где дополнительно пройдут необходимое медицинское обследование", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России Ан-148 доставил в Казань восемь россиян с круизного лайнера в Иокогаме, где случилась вспышка коронавируса.

Экипаж спецборта состоял из восьми человек, дополнительно россиян сопровождали шесть сотрудников опергруппы.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.

Случаи завоза нового коронавируса были выявлены в более 20 странах, включая Россию.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

8
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Хроника 09 января – 23 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Япония Китай Diamond Princess МЧС

Новости по теме

Новости

Салют в День защитника Отечества будет дан в российских городах-героях

Салют в День защитника Отечества будет дан в российских городах-героях
Новый коронавирус в Китае

У троих россиян с лайнера Diamond Princess выявили коронавирус

У троих россиян с лайнера Diamond Princess выявили коронавирус

Что произошло за день: суббота, 22 февраля

Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической

Шойгу обсудил с министром обороны Турции вопросы стабилизации в Идлибе

МИД РФ остался доволен согласием трибунала в Гааге с ключевым аргументом по иску Украины

МИД РФ остался доволен согласием трибунала в Гааге с ключевым аргументом по иску Украины

Число жертв взрыва газа и пожара в доме в Азове увеличилось до двух человек

Число жертв взрыва газа и пожара в доме в Азове увеличилось до двух человек

Ева Меркачева: Тюрьма требует постоянного общественного контроля

Ева Меркачева: Тюрьма требует постоянного общественного контроля

Что случилось этой ночью: суббота, 22 февраля

S7 создала в Приморье "космический центр" для плавучего космодрома

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');