"Коронавирусный" лайнер в Японии покинули около 100 контактирующих с больными пассажиров

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Около 100 человек, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess и тесно контактировавших с зараженными коронавирусом пассажирами, сошли с его борта в порту Иокогамы, сообщают в субботу западные и японские СМИ.

В порт за ними прибыл автобус с водителем в защитном костюме.

Всех их отправят на карантин в окрестностях Токио. Карантин продлится 14 дней.

На борту лайнера, который находился на карантине порядка двух недель, уже не осталось японцев. Теперь на Diamond Princess остались только иностранцы, которые ожидают прибытия чартерных рейсов из их стран для их транспортировки на родину.

Всего порядка 970 человек покинули корабль ранее на этой неделе.

После того, как лайнер покинут пассажиры, 14-дневный карантин начнется, как ожидается, для более 1 тыс. членов экипажа, для которых ранее он не действовал.

Многие эксперты, критикующие действия японских властей в связи с обстановкой на Diamond Princess, где заражение коронавирусом подтвердилось у 600 человек, считали, что именно сотрудники, готовившие и разносившие по каютам еду и напитки, могли содействовать распространению вируса.

Всего в Японии выявлено более 700 случаев заражения, включая тех, кто заразился на круизном лайнере.