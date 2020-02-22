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"Коронавирусный" лайнер в Японии покинули около 100 контактирующих с больными пассажиров

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Около 100 человек, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess и тесно контактировавших с зараженными коронавирусом пассажирами, сошли с его борта в порту Иокогамы, сообщают в субботу западные и японские СМИ.

В порт за ними прибыл автобус с водителем в защитном костюме.

Всех их отправят на карантин в окрестностях Токио. Карантин продлится 14 дней.

На борту лайнера, который находился на карантине порядка двух недель, уже не осталось японцев. Теперь на Diamond Princess остались только иностранцы, которые ожидают прибытия чартерных рейсов из их стран для их транспортировки на родину.

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Всего порядка 970 человек покинули корабль ранее на этой неделе.

После того, как лайнер покинут пассажиры, 14-дневный карантин начнется, как ожидается, для более 1 тыс. членов экипажа, для которых ранее он не действовал.

Многие эксперты, критикующие действия японских властей в связи с обстановкой на Diamond Princess, где заражение коронавирусом подтвердилось у 600 человек, считали, что именно сотрудники, готовившие и разносившие по каютам еду и напитки, могли содействовать распространению вируса.

Всего в Японии выявлено более 700 случаев заражения, включая тех, кто заразился на круизном лайнере.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Хроника 09 января – 22 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Япония Diamond Princess Китай

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