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Умер еще один заразившийся коронавирусом пассажир лайнера Diamond Princess

Умер еще один заразившийся коронавирусом пассажир лайнера Diamond Princess
Во время эвакуации пассажиров с Diamond Princess
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Японское телевидение сообщает о смерти еще одного человека с круизного лайнера Diamond Princess от последствий заражения коронавирусом.

Таким образом, скончались уже трое человек, заразившихся коронавирусом на этом корабле.

Азиатские СМИ сообщают в воскресенье, что медики выявили коронавирус у еще 57 человек, находившихся на борту Diamond Princess. Общее число заразившихся на борту судна достигло 691.

Круизный лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, однако выяснилось, что один из пассажиров заражен коронавирусом. На борту судна находились 2 666 туристов и 1 045 членов экипажа.

3 февраля судно встало на рейд под карантин в порту Иокогамы. Карантин завершился 19 февраля. С тех пор проводится постепенная эвакуация пассажиров и членов экипажа.

В РоссииДоставившие в Казань россиян с лайнера Diamond Princess спасатели пройдут обследованиеЧитать подробнее

В ночь на воскресенье спецборт МЧС России Ан-148 доставил в Казань восемь россиян с Diamond Princessа. Людей разместили на карантин в городской инфекционной больнице. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что у троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен коронавирус, заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Доставившие в Казань россиян спасатели пройдут медицинское обследование.

Ранее дипломаты сообщали, что на борту Diamond Princess оказалось 24 гражданина России.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Хроника 09 января – 23 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Япония Китай Diamond Princess

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