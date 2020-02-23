Умер еще один заразившийся коронавирусом пассажир лайнера Diamond Princess
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Японское телевидение сообщает о смерти еще одного человека с круизного лайнера Diamond Princess от последствий заражения коронавирусом.
Таким образом, скончались уже трое человек, заразившихся коронавирусом на этом корабле.
Азиатские СМИ сообщают в воскресенье, что медики выявили коронавирус у еще 57 человек, находившихся на борту Diamond Princess. Общее число заразившихся на борту судна достигло 691.
Круизный лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, однако выяснилось, что один из пассажиров заражен коронавирусом. На борту судна находились 2 666 туристов и 1 045 членов экипажа.
3 февраля судно встало на рейд под карантин в порту Иокогамы. Карантин завершился 19 февраля. С тех пор проводится постепенная эвакуация пассажиров и членов экипажа.
В ночь на воскресенье спецборт МЧС России Ан-148 доставил в Казань восемь россиян с Diamond Princessа. Людей разместили на карантин в городской инфекционной больнице. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что у троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен коронавирус, заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Доставившие в Казань россиян спасатели пройдут медицинское обследование.
Ранее дипломаты сообщали, что на борту Diamond Princess оказалось 24 гражданина России.
В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.