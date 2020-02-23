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Восемь россиян с "Diamond Princess" размещены на карантин в больнице Казани

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере "Diamond Princess", где зарегистрирована крупная вспышка COVID-19, в ночь на воскресенье прилетели в Казань и размещены в городской инфекционной больнице.

Среди прибывших четверо жителей Татарстана, один из которых ребенок, сообщил журналистам президент республики Рустам Минниханов, приехавший в больницу вместе с руководителем Роспотребнадзора РФ Анной Поповой.

"С учетом того, что, во-первых, это граждане нашей республики, во-вторых, мы сегодня располагаем инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям и нормам, у нас обученный персонал - мы посоветовались и приняли решение, что Казань способна принять этих граждан, и я уверен, что все что необходимо, для того, чтобы они прошли весь этот период, лечение при необходимости, мы обеспечим", - сказал Минниханов.

Он отметил, что все восемь человек "находились на одном корабле и общались".

Со своей стороны, Попова заявила, что Казань "демонстрирует очень высокую оперативную готовность к этой ситуации".

"Хочу поблагодарить и руководителей республики и медиков, которые самоотверженно трудятся сегодня для сохранения общего здоровья россиян", - сказала она.

Официальный представитель главы республики Лилия Галимова уточнила "Интерфаксу", что в больнице Минниханов и Попова "обменялись информацией по ситуации с гражданами, которые сюда прибыли".

"Прибывшие размещены в больнице в отдельном боксе, все условия были подготовлены заранее на случай, если кого-нибудь понадобится эвакуировать", - отметила Галимова.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что в РФ возвратились 8 россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений.

"Все эвакуированные российские граждане (а также лица, осуществляющие эвакуацию) в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в городе Казани в специализированном учреждении, где созданы все условия для комфортного нахождения. В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса", - сообщила Голикова.

Татарстан

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