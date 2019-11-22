Путин велел увеличить количество боевых роботов и лазерного оружия

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Новая госпрограмма вооружения до 2033 года должна предусматривать расширение линейки лазерного и гиперзвукового оружия, а также боевых роботов и беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности России в пятницу.

"В следующем году предстоит приступить к формированию госпрограммы вооружения до 2033 года и, соответственно, программы развития оборонно-промышленного комплекса. Основная задача нового периода - это наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники", - заявил Путин.

"Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружие и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции, в том числе должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем - оружия, основанного на "новых физических принципах", а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя", - сказал президент России.

Он также заявил, что в ближайшие годы уровень новейших вооружений в российской армии должен быть доведен до 70% и не должен опускаться ниже, а в силах ядерного сдерживания - превысить этот уровень. "На практике это означает, что, несмотря на все бурные технологические изменения в мире, наши Вооруженные силы должны быть оснащены по последнему слову науки и техники", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что действовать надо так, "как нам удалось это сейчас, а это редкое явление и для нашей страны, и для мира в целом в новейшей истории: нам удалось фактически сделать шаг вперед по сравнению с другими ведущими военными странами мира". "Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы такое состояние сохранить и в будущем", - добавил президент.