Клишас отметил отсутствие понимания, можно ли менять преамбулу Конституции

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пока нет четкого понимания, возможно ли изменить преамбулу Конституции и есть ли в обществе консенсус по этому поводу, заявил радио Вести FM" сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон, сенатор Андрей Клишас.

"Авторы Конституции 1993 года, скажем так, забыли о преамбуле, и у нас четко сейчас не написано - можно ее поменять, нельзя ее поменять, в каком порядке ее менять, если можно. Я не знаю, может быть, Конституционный суд придётся об этом спросить. Есть разные точки зрения на это. Решения о том, что надо поменять преамбулу, на сегодня нет", - сказал он.

Он считает, что решение о поправках в преамбулу можно принимать тогда, когда есть понимание, что в обществе по этому поводу сложился тот или иной консенсус, поскольку преамбула должна объединять различные группы общества.

"Преамбула должна консолидировать нас. То есть мы в конечном итоге должны понимать, что, если мы меняем преамбулу, мы должны достичь очень высокой степени общественного консенсуса по поводу новых формулировок в этой преамбуле. Я пока не понимаю, возможно это или нет", - сказал сенатор.

Рабочая группа изучает большое количество предложений по поправкам в 3-8 главы Основного закона.

"Мы разберем это и потом, наверное, к теме преамбулы вернемся, потому что преамбула - это идеология, это важно, но мы должны понимать, есть у нас этот консенсус или его пока нет", - сказал Клишас.

Президент Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, в котором изложил изменения, прозвучавшие в его послании Федеральному собранию. 23 января поправки были единогласно приняты в первом чтение, второе чтение депутаты наметили на 11 февраля. По процедуре, перед вторым чтением в законопроект могут добавляться различные дополнительные поправки.

Созданная президентом рабочая группа по подготовке поправок начала сбор предложений, их поступило уже несколько сотен, некоторые подразумевают изменения в преамбуле Конституции. Можно ли ее менять, в законодательстве четко не прописано. Статья 136 Конституции предусматривает, что поправки к главам 3-8 принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей регионов. 1, 2 и 9 главы можно менять только в рамках принятия новой Конституции и через референдум.

Бывший председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов высказывал мнение, что менять преамбулу нельзя. Сопредседатель рабочей группы по поправкам, депутат Павел Крашенинников считает, что, напротив, это возможно по той же процедуре, что и 3-8-ую главы. Сопредседатели рабочей группы ранее высказывали мнение, что преамбулу, скорее всего, все же изменят и даже называли наиболее вероятные поправки.