Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:11

Крашенинников высказался против изменений в преамбуле Конституции

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказал мнение, что в преамбулу к Конституции РФ лучше не вносить изменений.

"Что касается Преамбулы, мое личное мнение, что ее лучше не трогать", - сказал Крашенинников в среду на заседании комитета.

Вместе с тем он добавил, что "если мы к какому-то мнению придем, то будем это на последнем заседании комитета рассматривать".

На заседаниях рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ неоднократно звучали предложения внести правку в преамбулу к Конституции. Крашенинников ранее не исключал, что такие изменения могут быть внесены.

13 февраля стало известно, что все предлагаемые для включения в преамбулу Конституции вопросы пока отложены. Об этом сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменению Основного закона, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Ранее в феврале сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас заявил, что пока нет четкого понимания, возможно ли изменить преамбулу Конституции и есть ли в обществе консенсус по этому поводу.

Об идее изменения преамбулы Основного закона РФ стало известно в январе. "Сюрпризом для нас стало, что сразу несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу Конституции. Мы отдельно это обсудим", - сказал Клишас журналистам в четверг по итогам заседания рабочей группы", - сообщил Клишас 23 января.

Преамбула в Конституции РФ - это вступление к основному закону России, которое выражает волю народа.

Текст преамбулы Конституции

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации

Павел Крашенинников Госдума

Новости по теме

Новости

Путин ответил Беглову о расходах на арт-парк словами "для Питера не жалко"

Российский экипаж для отправки на МКС заменят по медицинским показаниям

Российский экипаж для отправки на МКС заменят по медицинским показаниям

Экс-директор "Адамаса" Вайнберг заочно арестован в России

Большинство эвакуированных из Китая покинули карантинный санаторий под Тюменью

В РФ заблокировали уже пять почтовых сервисов из-за писем о "минированиях"

Изменение Конституции

Крашенинников прокомментировал вопрос об обнулении президентских сроков

Крашенинников прокомментировал вопрос об обнулении президентских сроков

Вузы РФ будут обучать студентов из Китая дистанционно

Шестилетняя крымчанка выстрелила себе в голову из травматического пистолета отца

Сотрудников "Ростелекома" задержали по делу о картельном сговоре на 788 млн рублей

Сотрудников "Ростелекома" задержали по делу о картельном сговоре на 788 млн рублей

Не явившуюся в суд беглянку из больницы в Петербурге будут искать приставы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');