Крашенинников высказался против изменений в преамбуле Конституции

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказал мнение, что в преамбулу к Конституции РФ лучше не вносить изменений.

"Что касается Преамбулы, мое личное мнение, что ее лучше не трогать", - сказал Крашенинников в среду на заседании комитета.

Вместе с тем он добавил, что "если мы к какому-то мнению придем, то будем это на последнем заседании комитета рассматривать".

На заседаниях рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ неоднократно звучали предложения внести правку в преамбулу к Конституции. Крашенинников ранее не исключал, что такие изменения могут быть внесены.

13 февраля стало известно, что все предлагаемые для включения в преамбулу Конституции вопросы пока отложены. Об этом сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменению Основного закона, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Ранее в феврале сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас заявил, что пока нет четкого понимания, возможно ли изменить преамбулу Конституции и есть ли в обществе консенсус по этому поводу.

Об идее изменения преамбулы Основного закона РФ стало известно в январе. "Сюрпризом для нас стало, что сразу несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу Конституции. Мы отдельно это обсудим", - сказал Клишас журналистам в четверг по итогам заседания рабочей группы", - сообщил Клишас 23 января.

Преамбула в Конституции РФ - это вступление к основному закону России, которое выражает волю народа.