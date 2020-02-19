Крашенинников высказался против изменений в преамбуле Конституции
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказал мнение, что в преамбулу к Конституции РФ лучше не вносить изменений.
"Что касается Преамбулы, мое личное мнение, что ее лучше не трогать", - сказал Крашенинников в среду на заседании комитета.
Вместе с тем он добавил, что "если мы к какому-то мнению придем, то будем это на последнем заседании комитета рассматривать".
На заседаниях рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ неоднократно звучали предложения внести правку в преамбулу к Конституции. Крашенинников ранее не исключал, что такие изменения могут быть внесены.
13 февраля стало известно, что все предлагаемые для включения в преамбулу Конституции вопросы пока отложены. Об этом сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменению Основного закона, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
Ранее в феврале сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас заявил, что пока нет четкого понимания, возможно ли изменить преамбулу Конституции и есть ли в обществе консенсус по этому поводу.
Об идее изменения преамбулы Основного закона РФ стало известно в январе. "Сюрпризом для нас стало, что сразу несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу Конституции. Мы отдельно это обсудим", - сказал Клишас журналистам в четверг по итогам заседания рабочей группы", - сообщил Клишас 23 января.
Преамбула в Конституции РФ - это вступление к основному закону России, которое выражает волю народа.
Текст преамбулы Конституции
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