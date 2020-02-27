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Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

"Да, действительно, экспертизу приобщили к делу полицейских. Она может стать еще одним эпизодом фальсификации доказательств обвиняемых", - заявил Голунов.

По его словам, эта экспертиза проводилась летом и она доказывает, что наркотики им не употреблялись.

"В противном случае, их бы нашли не на кончиках волос. Более того, экспертиза обнаружила наркотики, которых даже нет в деле, например, непонятно, откуда взялся мефедрон", - отметил Голунов.

Накануне Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест признавшего вину одного из полицейских Дениса Коновалова.

Ранее стало известно, что Коновалов признал свою вину в ходе очной ставки и дал изобличающие показания на своего начальника - Игоря Ляховца, предполагаемого организатора преступления.

При этом адвокат Ляховца Алексей Коврижкин заявил "Интерфаксу", что его подзащитный опровергает эти обвинения и считает, что Коновалов дал их под давлением следствия.

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Как сообщалось, 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по "делу Голунова".

Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

Бывшие полицейские были задержаны 29 января. В настоящее время им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. В четверг следствие обратилось в суд с ходатайствами об их аресте.

11 марта Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на заключение под стражу трех других фигурантов - бывших полицейских Феофанова, Уметбаева и Сергалиева.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. В январе Голунов был официально признан потерпевшим по этому делу.

Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

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Иван Голунов

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