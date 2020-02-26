Суд отпустил под домашний арест экс-полицейского, обвиняемого по "делу Голунова"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о переводе из следственного изолятора под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

По словам следователя, Коновалов дал признательные показания по делу, что является основанием для избрания более мягкой меры пресечения. Защитник журналиста Сергей Бадамшин и прокурор поддержали ходатайство следствия.

Ранее стало известно, что Коновалов признал вину в ходе очной ставки и дал показания против своего начальника - Игоря Ляховца, предполагаемого организатора преступления.

При этом адвокат Ляховца Алексей Коврижкин заявил "Интерфаксу", что его подзащитный отрицает эти обвинения и считает, что Коновалов дал их под давлением следствия.

Журналист "Медузы" Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, его обвинили покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня его уголовное преследование было прекращено. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.