Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

"В детстве я наблюдался у психиатра. Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров", - рассказал журналист.

Официальной информацией от правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по "делу Голунова". Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

Бывшие полицейские были задержаны 29 января. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 303 УК РФ и ч. 2 ст. 286 УК РФ). В четверг следствие обратилось в суд с ходатайствами об их аресте.

11 марта Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на заключение под стражу трех других фигурантов - бывших полицейских Феофанова, Уметбаева и Сергалиева.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.

Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.