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Адвокату Абызова не сообщали об уголовном деле о наркотиках

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Защите бывшего министра Михаила Абызова не известно о возбуждении уголовного дела в связи с тем, что год назад в его квартире якобы нашли наркотики. Таких обвинений ему не предъявляли, сообщил его адвокат Александр Аснис.

Ранее СМИ сообщили, что весной 2019 года в квартире Абызова нашли 0,8 грамм каннабиса, и теперь о по факту возбуждено уголовное дело.

Об обнаружении наркотиков следователь говорил в суде в мае. Аснис тогда объяснил, что этой квартирой Абызов не пользовался и претензии по поводу наркотиков следователи ему не предъявляли. Наркотики там оказались после ремонта.

"Это квартира в Обыденском переулке, дом 5. Михаилу Анатольевичу на праве собственности не принадлежала - она примыкает к другой квартире, которая ему принадлежала. Она была арендована им в целях перекрытия доступа по балконам к той, квартире, которая ему принадлежала. В этой квартире он никогда не проживал, никогда не находился и не использовал ее в своих личных целях", - сказал тогда адвокат.

Бывший министр по делам Открытого правительства был задержан в конце марта 2019 года и с тех пор находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании.

Абызов отрицает все обвинения.

Следствие заявляло, что по уголовному делу в отношении экс-министра был наложен арест на различные активы в сумме до 27 млрд рублей.

Михаил Абызов Александр Аснис

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