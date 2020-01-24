Мосгорсуд признал отсутствие у Абызова акций кипрских компаний

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда об аресте ценных бумаг по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, но исключил принадлежность этих акций бывшему чиновнику. Судья установила срок ареста этих бумаг до 25 июня.

Таким образом, суд согласился, что арестованные ценные бумаги принадлежат третьим лицам, а не Абызову.

При этом суд частично снял арест с ряда ценных бумаг. Однако, как позже пояснили адвокаты, это техническая мера, так как данные облигации уже погашены и поступившие по ним деньги находятся под арестом.

11 июня 2019 года Пресненский суд Москвы в порядке обеспечительной меры арестовал ценные бумаги ряда компаний, в том числе 5 млрд 140 млн облигаций компании "Besta Holdings Limited", 2 млрд 30 млн облигаций "Alinor Investments Limited", 6 млрд 820 млн облигаций "Kullen Holdings Limited", 1 млрд 80 млн облигаций "Lisento Investments Ltd", 2 млрд 180 млн компании "Vantroso Trading Ltd", номинальной стоимостью 0,01 евро и 500 тысяч облигаций компании "Vantroso Trading Ltd", номинальной стоимостью $100. Эти облигации находились на счетах Совкомбанка, суд запретил Абызову пользоваться этим имуществом.

Номинальная стоимость арестованных ценных бумаг составляет более 172 млн евро и 50 млн долларов.

В суде защита настаивала, собственником арестованных бумаг являются третьи лица. "В материалах нет ни одного доказательства, что имущество принадлежит Абызову", - отмечал адвокат. Следователь возражал, что Абызов является фактическим бенефициаром и собственником арестованных ценных бумаг. Прокуратура поддержала следователя, а суд встал на сторону защиты.

22 января Басманный суд продлил арест бывшему министру до 26 марта.

Абызов был задержан и арестован в Москве в марте 2019 года. Сейчас его обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 280 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК).

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС). Он вину не признает.

Он вину не признает.

По версии следствия, вместе с другими участниками ОПС он обманул акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", которые производили и передавали электроэнергию в Новосибирской области. Подозреваемые похитили у этих компаний 4 млрд рублей и вывели их за границу, считает следствие.

Также следствие полагает, что Абызов занимался бизнесом, пока был министром, вопреки запрету. Принадлежащие ему компании в 2018 году продали принадлежащие им акции "Сибэко". Полученные в результате сделки 32 млрд рублей следствие считает преступно приобретенными средствами и впоследствии легализованными.

Следствие ранее заявляло, что по уголовному делу в отношении экс-министра был наложен арест на различные активы в сумме порядка 27 млрд рублей.