Экстрадированного из Китая россиянина изолируют в московском СИЗО

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Московское СИЗО-4 ("Медведь") подготовило одиночную камеру площадью 3 на 1,5 метра, куда изолируют гражданина России, экстрадированного из Гуанчжоу. Как сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Марина Литвинович, его карантин продлится 14 дней.

По ее словам сотрудники изолятора называют заключенного "китайцем". Он должен прилететь в Москву около 17:00 в пятницу.

"Для "китайца" освободили от других зеков весь медицинский стационар. Его посадят на 14 суток в небольшую одиночную камеру размером примерно 3х1,5 м, в которой перекроют вентиляционные отверстия, но там будет окошко на улицу, - рассказала Литвинович. - Каждый день ему будут замерять температуру, на двери камеры уже вывешен листок для ее фиксации. Как нам сообщили в СИЗО, если у "китайца" будет обнаружен коронавирус, врачами уже разработан алгоритм дальнейших действий".

Четырех конвоиров, которые сопровождают россиянина, также поместят на карантин, добавила она.