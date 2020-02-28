Поиск

Экстрадированного из Китая россиянина изолируют в московском СИЗО

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Московское СИЗО-4 ("Медведь") подготовило одиночную камеру площадью 3 на 1,5 метра, куда изолируют гражданина России, экстрадированного из Гуанчжоу. Как сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Марина Литвинович, его карантин продлится 14 дней.

Новый коронавирус в Китае

По ее словам сотрудники изолятора называют заключенного "китайцем". Он должен прилететь в Москву около 17:00 в пятницу.

"Для "китайца" освободили от других зеков весь медицинский стационар. Его посадят на 14 суток в небольшую одиночную камеру размером примерно 3х1,5 м, в которой перекроют вентиляционные отверстия, но там будет окошко на улицу, - рассказала Литвинович. - Каждый день ему будут замерять температуру, на двери камеры уже вывешен листок для ее фиксации. Как нам сообщили в СИЗО, если у "китайца" будет обнаружен коронавирус, врачами уже разработан алгоритм дальнейших действий".

Четырех конвоиров, которые сопровождают россиянина, также поместят на карантин, добавила она.

СИЗО Медведь Гуанчжоу ОНК Марина Литвинович Москва Китай

Новости по теме

Новости

Из Москвы депортируют иностранцев за нарушение карантина по коронавирусу

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

Фигурантов "Сети" до суда допрашивали об исчезнувшей паре из Пензы

Фигурантов "Сети" до суда допрашивали об исчезнувшей паре из Пензы

АТОР обратилась к властям из-за запрета на продажу туров в Италию и другие страны

Путин и Эрдоган в телефонном разговоре согласились встретиться и обсудить Идлиб

Изменение Конституции

За нарушения на голосовании по Конституции предусмотрят до четырех лет колонии

За нарушения на голосовании по Конституции предусмотрят до четырех лет колонии

В Свердловской области маски на резинке подорожали на 18% за неделю

В Свердловской области маски на резинке подорожали на 18% за неделю

Лавров заявил, что Турция сообщила не обо всех местах расположения своих военных

Лавров заявил, что Турция сообщила не обо всех местах расположения своих военных

Ушел из жизни главный конструктор Су-34

Изменение Конституции

На голосование по поправкам в Конституцию из бюджета выделили почти 15 млрд руб.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');