Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
на 14.04В России 21 102+2 774В мире 1 917 320+70 640

В Ямальском поселке, закрытом на карантин, установили камеры слежения

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В подъездах домов в поселке Ханымей Ямало-Ненецкого автономного округа установили видеокамеры с режимом аналитики, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО. В этих подъездах живут люди, которые контактировали с заразившимися коронавирусом.

Пандемия коронавируса

Всего в поселке подтверждено 15 случаев заражения.

Данные с камер передаются в полицию. Полицейские следят, чтобы эти люди не нарушали самоизоляцию. Уже семи нарушителям выписаны штрафы.

Пресс-служба губернатора также сообщила, что в поселке дезинфицируются улицы, дворы, детские площадки, магазины, аптеки и подъезды жилых домов.

Вместе с тем в поселке Пангоды, где зафиксировано 24 случая заражения, фактов нарушения карантина не отмечено. Въезд в поселок и выезд из него запрещен.

В обоих поселках карантин ввели в начале апреля.

Всего в ЯНАО, по данным на 14 апреля, подтверждено 73 случая коронавируса.

Хроника коронавируса. Апрель.

33
Итальянские карабинеры используют вертолеты для патрулирования улиц РимаКоличество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории США снижается, сообщил на пресс-конференции в Белом доме американский президент Дональд Трамп. США продолжают занимать первое место в мире и по зарегистрированным случаям коронавируса, и по летальным исходам вследствие заражения COVID-19.В Пакистане число заразившихся коронавирусом превысило 5 тысяч13 апреля. Испанские медики вновь зафиксировали рост смертности пациентов с COVID-19. Число жертв коронавируса в стране превысило 16 тыс. На фото: медики больницы Северо Очоа в пригороде Мадрида скорбят о погибшем от коронавируса коллеге.13 апреля. Статую Христа в Рио-де-Жанейро, подсветили в знак благодарности медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией13 апреля. Дезинфекция общественных мест в испанском Овьедо12 апреля. Репетиция прямой трансляции благотворительного балета "Dance Through It" прошла в Пражском национальном театре во время пандемии коронавируса COVID-19.11 апреля. Манекены заменили зрителей на первом матче профессиональной бейсбольной лиги на Тайване.10 апреля. В Лос-Анджелесе вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах. На фото: женщина в очереди за продуктами.9 апреля. В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 5 274 человек9 апреля. Чешские производители выпустили ограниченную серию игрушек в защитных масках для лица9 апреля. Плавучий госпиталь ВМС США принимает новых пациентов в Лос-Анджелесе9 апреля. Число жертв коронавируса в Бельгии превысило две тысячи человек. На фото: трансляция похорон в прямом эфире в бельгийском городе Шарлеруа.8 апреля. Власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом. По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано около 4,8 тыс. случаев заболевания. Более 70 человек скончались.7 апреля. В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений после заражения COVID-19. За последние сутки в стране умерли 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю.6 апреля. Жители палестинского лагеря беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа остаются в своих домах в качестве меры предосторожности6 апреля. Власти Албании принимают серьезные меры по борьбе с распространением вируса, например теперь только один член семьи может выходить за покупками, предварительно получив смс пропуск на выход из дома на 1 час. В настоящее время в стране зарегистрировано 333 случая и 18 случаев смерти, связанных с COVID-19.6 апреля. Медицинские работники, командированные в Ухань из других регионов КНР, возвращаются домой в связи с улучшением эпидемической ситуации5 апреля. Католики Манилы отметили Пальмовое воскресенье, несмотря на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Всего в стране зафиксировано 3 240 случаев заражения коронавирусом и 152 летальных исхода.3 апреля. Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания. 3 апреля. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.3 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото слева) рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией. Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.2 апреля. Италия сообщила о новых 760 случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 13 915, что является самым высоким показателем в мире.2 апреля. В Палестинском Хевроне молодожены сыграли свадьбу без гостей, но в окружении службы безопасности. Ограничения администрации страны запрещают проведение собраний для предотвращения распространения коронавируса.2 апреля. В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом2 апреля. Франция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.2 апреля. В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
Итальянские карабинеры используют вертолеты для патрулирования улиц Рима
ЯНАО коронавирус Ханымей Пангоды

Новости по теме

Новости

Глава Минюста назвал причину бунта в ангарской колонии

Глава Минюста назвал причину бунта в ангарской колонии

Умер зараженный коронавирусом 37-летний физик из Института ядерных исследований РАН

WWF России сообщил о росте числа браконьеров в период самоизоляции

WWF России сообщил о росте числа браконьеров в период самоизоляции
Экономический кризис

Представители потребрынка призвали правительство слать продукты бедным

Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

В Минобороны РФ назвали стабильной ситуацию в армии на фоне коронавируса

В Минобороны РФ назвали стабильной ситуацию в армии на фоне коронавируса

В Кемерове изолировали подъезд дома после обнаружения COVID-19 у вахтера

В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек

В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек

В РФ не зафиксировали изменений радиационного фона из-за пожаров в районе Чернобыля

Минобороны РФ получит 2,3 млрд рублей на выплаты медикам, борющимся с COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');