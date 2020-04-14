В Ямальском поселке, закрытом на карантин, установили камеры слежения

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В подъездах домов в поселке Ханымей Ямало-Ненецкого автономного округа установили видеокамеры с режимом аналитики, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО. В этих подъездах живут люди, которые контактировали с заразившимися коронавирусом.

Всего в поселке подтверждено 15 случаев заражения.

Данные с камер передаются в полицию. Полицейские следят, чтобы эти люди не нарушали самоизоляцию. Уже семи нарушителям выписаны штрафы.

Пресс-служба губернатора также сообщила, что в поселке дезинфицируются улицы, дворы, детские площадки, магазины, аптеки и подъезды жилых домов.

Вместе с тем в поселке Пангоды, где зафиксировано 24 случая заражения, фактов нарушения карантина не отмечено. Въезд в поселок и выезд из него запрещен.

В обоих поселках карантин ввели в начале апреля.

Всего в ЯНАО, по данным на 14 апреля, подтверждено 73 случая коронавируса.