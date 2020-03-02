Туроператоры предложили ввести налоговые каникулы для гостиниц из-за коронавируса

Также они предложили разрешить чартерные рейсы в Египет, с учетом осложнения отношений с Турцией

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В ситуации, когда работу турбизнеса сковывают ограничения, введенные из-за коронавируса, государство может помочь компаниям: например, увеличить субсидии за привлечение в Россию иностранцев или ввести налоговые каникулы для гостиниц. Такие меры предложил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

В частности, он предложил предоставить бизнесу беспроцентные кредиты под госгарантии, которые позволят кому-то перекредитоваться, а кому-то - просто дотянуть до лучших времен.

"Сложнее всего дело обстоит с выездными туроператорами и турагентами, которые находятся на "передовой" потерь от коронавируса. Здесь как минимум актуален возврат средств за проданные по невозвратным тарифам билеты на регулярные авиарейсы, погашение убытков по сорванным чартерным программам", - сказал он.

Также Шпилько предложил ввести мораторий на взносы в резервный фонд, а возможно и в фонд персональной ответственности "Турпомощи".

Еще одной мерой он назвал увеличение субсидий в сфере внутреннего туризма, поскольку в случае дальнейшего расширения эпидемии российские туристы могут переориентироваться на внутренние направления.

Поддержать въездных туроператоров может увеличение субсидий за привлечение в страну иностранцев: "и объема бюджетных ассигнований, и выплат в расчете на туриста, и в части географии въездных турпотоков, на которые распространяются субсидии", считает президент РСТ.

Налоговые каникулы, в том числе для гостиниц, он призвал ввести "не только на федеральном, но и на региональном уровне", особенно в части налогов на землю и имущество организаций. "Естественно, тема налоговых каникул актуальна и для турбизнеса - особенно сейчас, когда туроператоры должны и возвращать средства туристам, и наступил период налоговых платежей по итогам 2019 года", - подчеркнул Шпилько.

По словам президента РСТ, в союзе продолжают надеяться, что с распространением коронавируса удастся справиться до начала высокого сезона и "сработает отложенный спрос, сработает last-minute". Однако он допустил и проблемный сценарий, отметив, что в "опрос только в масштабах кризиса и его продолжительности".

В этой ситуации он также предложил наложить мораторий на любые нормотворческие инициативы по увеличению финансовой нагрузки на турбизнес.

"Кроме того, для турбизнеса огромное значение имеет отмена абсолютно нерыночной нормы ст. 14 132-ФЗ (Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". - ИФ.) о 100% возврате средств по проданным турам в условиях форс-мажора. Это ставит туроператоров в неравные условия с авиакомпаниями и отелями, которые не обязаны возвращать 100% средств", - подчеркнул Шпилько.

Глава РСТ также потребовал ввести четкие сроки на запрет для туроператоров продавать туры в Италию, Южную Корею и Иран, поскольку их нельзя вводить бессрочно и "в условиях, когда продолжается авиасообщение, выдаются визы, работают онлайн-сервисы по продаже тех же услуг". По его словам, союз уже направил в Роспотребнадзор такое обращение. Еще он призвал отменить запрет на чартерные полеты на курорты Египта, "особенно с учетом осложнения российско-турецких отношений в связи с обострением ситуации в Сирии".

Позднее 2 марта в Ростуризме меры по поддержке турбизнеса обсудят представители федеральных ведомств, крупных туроператоров и общественных организаций.