В Кремле не сочли коронавирус угрозой голосованию по поправкам в Конституцию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Оснований опасаться срыва общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля в связи с ситуацией с распространением коронавируса в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока я не вижу, что есть какие-то основания для этого, исходя из той информации, которую мы получаем от наших специалистов и от штаба", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы вместе с вами каждый день и каждый час наблюдаем за развитием ситуации, поэтому какие-то предположения тут делать очень тяжело", - продолжил пресс-секретарь президента.

Голосование предлагается провести 22 апреля, в среду, но планируется объявить этот день выходным. Предполагается, что поправки вступят в силу все одновременно сразу после всенародного голосования.

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Что уже отменили из-за вируса

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из Уханя - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.

Из-за коронавируса изменились программы массовых мероприятий в нескольких странах.

Так, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) сообщили, что в ближайшие дни обсудят и могут принять решение о переносе ежегодной весенней встречи из-за этой инфекции.

В Китае из-за вспышки коронавируса отменены запланированные на март ежегодный международный экономический форум в Боао на острове Хайнань, известный как "китайский Давос", а также сессия Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. Намечавшийся на апрель пекинский автосалон Auto China отложили на неопределенный срок.

В Италии приостановлены венецианский карнавал и работа театра La Scala. Итальянский дизайнер Джорджио Армани отменил свой показ в Милане по тем же причинам. В заявлении основателя всемирно известного одноименного дома моды говорится, что вместо открытого показа состоится закрытое дефиле, куда не допустят публику. Посмотреть на новые работы кутюрье поклонники моды смогут на сайте Армани, где будет транслироваться закрытый показ.