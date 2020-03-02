В Москве начали расследование "вброса" о якобы массовом заражении коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Специалистами компании Group-IB в понедельник был выявлен и проанализирован информационный "вброс", согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей, сообщает в понедельник пресс-служба компании со ссылкой на ее гендиректора Илью Сачкова.

"С помощью технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения. В основном, информационная атака распространяется через ботов в ВК (соцсети "ВКонтакте" - ИФ), а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах ("группы мам"), на женскую аудиторию в Сети, форумы мам и других", - рассказал Сачков.

По его словам, на сегодняшний день зафиксировано более 9,5 тыс. постов, репостов, публикаций, транслирующих эту информацию. "Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки. Предположительно цель данных провокационных действий - усиление панических настроений среди москвичей. Просьба критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения таких новостей и соблюдать все рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом", - добавил Сачков.

Ранее в понедельник сообщалось, что у гражданина РФ, который в феврале вернулся из Италии и проживал в частном доме в Подмосковье, подтвердили заражение коронавирусом. Также стало известно, что инфицирование COVID-19 заподозрили у путешественника, прилетевшего из Москвы в Пекин рейсом "Аэрофлота".