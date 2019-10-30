В Молдавии арестовали активы олигарха Плахотнюка почти на 3 млн евро

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Молдавии по борьбе с коррупцией наложила арест на активы олигарха Владимира Плахотнюка на общую сумму почти 3 млн евро, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры.

Согласно сообщению, в рамках уголовного преследования в отношении Плахотнюка был наложен секвестр на следующие активы:

Банковские счета, принадлежащие физическому лицу Владимиру Плахотнюку в BC "Victoriabank" SA, на сумму 15 275 000 леев (780 млн евро);

Денежные средства на сумму 278 090 евро, хранящиеся на банковском счете на имя физического лица в BC "Victoriabank" SA;

Доля в 100% акционерного капитала BB-DIALIZA SRL, стоимость которой составляет 31 826 322 леев (1,6 млн евро);

Доля в 100% уставного капитала SRL BASS-SYSTEMS, стоимость которой составляет 2 950 000 леев (150 тыс. евро);

GMG PRODUCTION SRL (компания, которой принадлежит пять телеканалов и две радиостанции) - 10 800 000 леев (580 тыс евро).

"Применение ареста направлено на то, чтобы избежать риска отчуждения денежных средств", - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвинения в Молдавии

17 октября Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии объявил Плахотнюка в международный и межгосударственный розыск.

Плахотнюк уехал из Молдавии вечером 14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с поста председателя Демпартии, а в конце июля сдал свой депутатский мандат. Прокуратура страны возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы Молдавии. Суд Молдавии 11 октября выдал ордер на арест Плахотнюка.

Обвинения в России

В России против Плахотнюка также возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 года Следственный комитет России обвинил Плахотнюка в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого. Был выдан ордер на арест Плахотнюка.

В феврале 2019 года МВД России обвинило Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу около $560 млн). Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка.

В конце июля следственный департамент МВД РФ потребовал заочно арестовать Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем. Российские правоохранительные органы обвиняют Плахотнюка и экс-депутата от Демпартии Константина Цуцу в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, бывшего лидера Демпартии подозревают в причастности к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ. В России с 2012 по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников этого наркосиндиката. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка.