Украинцам и белорусам разрешили получать гражданство РФ без экзамена по языку

Кроме этого, сокращен срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство в упрощенном порядке

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины при вступлении в российское гражданство.

Законопроект № 819170-7) был подготовлен правительством и дополнен нормой о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским.

В настоящий момент определением уровня владения русским языком, включая белорусских и украинских граждан, занимается специальная комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Принятый закон предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка.

Также Госдума приняла поправки в закон о гражданстве (№814817-7), которым предлагается сократить с шести до трех месяцев единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Данные заявления должны быть поданы на территории РФ.

Упрощенный порядок получения гражданства позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, подтверждения наличия средств к существованию, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства. В общем порядке решение о предоставлении гражданства принимает президент РФ, в связи с чем срок рассмотрения документов мог достигать одного года, а в упрощенном порядке органы МВД рассматривают заявления о приеме в гражданство РФ в течение 3-6 месяцев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявил ранее журналистам, что "мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией".

"Госдума последовательно реализует инициативы, направленные на поддержку наших соотечественников: уже принят ряд важных решений, позволивших за один только 2019 год стать полноценными гражданами России почти пятистам тысячам выходцев из Украины, Белоруссии, Армении и других бывших советских республик", - подчеркнул Володин.

В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке оформления гражданства России для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В Ростовской области после этого открыли два центра по выдаче им паспортов - в Новошахтинске для жителей самопровозглашенной ЛНР и в селе Покровском - для жителей самопровозглашенной ДНР.

1 мая Путин еще одним указом дал право на упрощенный порядок получения гражданства РФ гражданам Украины, родившимся в Крыму и Севастополе и выехавшим оттуда до 18 марта 2014 года, а также их детям, супругам и родителям. 17 июля Путин подписал указ о предоставлении такого права тем, кто ранее проживал на территории нынешних ДНР и ЛНР.