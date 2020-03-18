Путин подписал закон, отменяющий экзамен по языку для украинцев и белорусов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины при вступлении в российское гражданство.

Согласно документу, закон "О гражданстве РФ" дополнен нормой о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским.

Закон вступает в силу через 90 дней после его опубликования.

В настоящее время определением уровня владения соискателей русским языком, включая белорусских и украинских граждан, занимается специальная комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.