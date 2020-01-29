Для украинцев и белорусов упростят процедуру получения российского гражданства

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Для жителей Белоруссии и Украины будет упрощена процедура приобретения российского гражданства, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Министерство предлагает освободить граждан этих стран от прохождения собеседования на знание русского, ведомство уже разработало соответствующие законопроекты, сказала Казакова журналистам на пресс-конференции в среду.

Она добавила, что для граждан этих двух государств, а также Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство. Чем проще иностранцам в России будет оформить документы для проживания, тем меньше будет негативных явлений в виде незаконной миграции, подчеркнула начальник управления.

Она отметила, что в 2019 году министерством разработано и издано порядка 80 нормативно-правовых актов, не считая приказов МВД, которые "были связаны с регулированием миграционного законодательства и его совершенствованием".

Ранее в январе МВД опубликовало информацию, согласно которой в 2019 году российское гражданство получили или восстановили почти 300 тысяч украинцев.

В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке оформления гражданства России для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.