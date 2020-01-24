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МВД сообщило, что в 2019 году российское гражданство получили 300 000 украинцев

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В 2019 году российское гражданство получили или восстановили 299 422 гражданина Украины, следует из статистики российского МВД.

За год было принято 53 378 решений о предоставлении вида на жительство украинцам. Сейчас в России на основании таких документов проживает 155 863 украинцев.

Еще 53 915 граждан Украины получили в прошлом году разрешения на временное проживание в России. В стране по таким разрешениям проживает 114 537 украинцев.

По данным МВД, за год 550 100 граждна Украины посетили Россию с частными визитами, в том числе для работы, для учебы или как туристы. Ведомство поставило на миграционный учет 1 641 730 украинцев, в том числе 133 832 - по месту жительства и 1 507 898 - по месту пребывания. За год с миграционного учета были сняты 1 309 198 украинцев.

В 2017 году российское гражданство получили 85 119 украинцев, в 2018 году - 83 081.

Украина МВД

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