Турист разбился в Крыму у скалы Дива, известной по советским фильмам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Турист сорвался со скалы Дива на юге Крыма, упал в море и погиб, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Водолазы нашли погибшего мужчину в 15 метрах от скалы Дива на глубине около 13 метров. Тело погибшего доставили на берег и передали сотрудникам полиции, говорится в сообщении сайта "Крым-спас". Погибший мужчина - житель Кирова, 1987 года рождения.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности. "Сейчас температура воды низкая, что в случае падения в воду может привести к переохлаждению, судорогам и как следствие к трагическому исходу", - пояснили в спасательном ведомстве.

Живописная скала Дива расположена в поселке Симеиз, это популярное место отдыха туристов. Для подъема на вершину скалы оборудованы поручни и 260 ступенек, многие из которых уже в аварийном состоянии. Ежегодно на Диве проходит кубок мира по клифф-дайвингу Crimea Cliff Diving World Cup: спортсмены прыгают в воду с высоты 27 метров.

На скале снимались эпизоды советских художественных фильмов "Человек-амфибия" и "Десять негритят".