Поправка к Конституции о детях будет скорректирована

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник внесет ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, заявил председатель комитета Павел Крашенинников.

"Предлагается скорректировать положение о детях, которое вносится в часть 4 новой статьи 67.1 Конституции", - сказал Крашенинников журналистам во вторник. Он отметил, что предложенная ранее формулировка о том, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации", оказалась не самой удачной, и предлагается ее скорректировать.

"Мы в рабочей группе долго обсуждали формулировку. Было предложение указать, что дети - это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и "достояние Российской Федерации", - тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в Конституцию", - сказал глава комитета.

Он отметил, что законодатели нацелены на то, что "чтобы формулировки постулатов Основного Закона были ясными, понятными, недвусмысленными и отражали базовые ценности нашего общества".

Таким образом предлагается указать, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России", сообщил Крашенинников. По его словам, "в таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества".

При этом остальные положения законопроекта в указанной части 4 статьи 67.1 остаются в предложенном ранее виде, они не вызывают сомнений, добавил глава комитета.

Поправка, связанная с общероссийским голосованием

Кроме того, будут рассмотрена еще одна поправка, предлагающая дополнить статью 2 законопроекта, посвященную общероссийскому голосованию. Так, предлагается указать, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на это голосование, но и определяться день данного мероприятия, сказал Крашенинников.

Также предложено указать, что "в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан в общероссийском голосовании, оно не может состояться раньше, чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении".

"При этом важно указать, что, если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день в силу настоящего закона является нерабочим. Оплата работникам за этот день осуществляется в соответствии с положениями, установленными Трудовым кодексом РФ применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни", - сказал глава комитета. Крашенинников выразил надежду на поддержку вышеназванных предложений.

"Детская" поправка

Ранее в марте первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков раскритиковал предложенную поправку в Конституцию насчет детей.

"Сейчас пытаются провести формулировку о том, что дети - достояние России. Казалось бы, очень красивая формулировка. Но Россия - это государство, то есть дети могут быть объявлены достоянием государства. На самом деле это политтехнологический трюк", - заявил Щипков "Интерфаксу".

2 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции. Поправки изложены на 24 страницах, сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. 2 марта - последний день подачи поправок в президентский законопроект перед вторым чтением.

Среди поступивших поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции указано, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации".

20 января Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. 23 января документ был единогласно принят в первом чтении. Второе чтение намечено на 10 марта.