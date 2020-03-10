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Володин заявил, что Конституция перестанет быть декларацией о намерениях

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - До сих пор Конституция России "по многим положениям была декларацией о намерениях", с внесением в нее поправок она наполнится новым содержанием и все изменится, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты 10 марта должны рассмотреть поправки во втором чтении.

Изменение Конституции

Спикер он отметил президентские поправки о социальных обязательствах государства, которые предлагается сделать нормой прямого действия: минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума и ежегодная обязательная индексация пенсий. По его словам, "это все наполняет нормы конкретным содержанием".

Также новым содержанием наполняются главы о федеративном устройстве, о Федеральном Собрании, о правительстве, главы, регулирующие вопросы работы судебной власти, прокуратуры, местного самоуправления, добавил Володин.

"Ключевой вопрос, который мы будем с вами рассматривать, и, надеюсь, он будет принят, касается внешних вызовов и угроз. Мы должны сделать все, чтобы наша страна была защищена", - сказал также спикер. Он назвал крайне важной норму о невозможности отторжения части территории.

"Это все решения, которые мы будем обсуждать и затем выносить уже изменения, наполняя новым содержанием главы, ранее декларативные. После принятия закона у них будет совершенно другое качество", - подытожил он.

В третьем чтении поправки будут рассмотрены на пленарном заседании 11 марта.

"Президент подпишет изменения только после общероссийского голосования, чтобы граждане их поддержали. Для этого крайне важно и необходимо, чтобы мы обсуждали предложения в регионах. В связи с этим мы сегодня на Совете Госдумы рассмотрели вопрос организации работы депутатов в апреле специально для того, чтобы мы могли обсудить нормы Конституции с согражданами", - сказал Володин.

Всероссийское голосование по поправкам намечается на 22 апреля. Перед этим поправки должны пройти Совет Федерации, быть одобрены двумя третями регионов, пройти проверку в Конституционном суде.

Хроника 15 января – 10 марта 2020 годаИзменение Конституции
Вячеслав Володин Госдума Конституция Владимир Путин

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