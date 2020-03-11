СК проверит сообщения о том, что алтайского школьника ранили ножом на перемене

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Республике Алтай проводят проверку информации о драке в школе, в результате которой был ранен подросток. Об этом сообщает пресс-центр республиканского следственного управления СК РФ в среду.

"В ряде СМИ опубликовано сообщение о том, что в селе Майма на прилегающей к школе территории между учениками произошел конфликт, в ходе драки 13-летний подросток достал нож и нанес один удар другому несовершеннолетнему", - говорится в сообщении.

По данным следствия, удар в шею ровеснику ножом нанес шестиклассник. Пострадавший доставлен в больницу и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту проварится проверка.