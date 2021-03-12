Ножевое ранение получил на Сахалине ученик седьмого класса в школе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Драка между подростками произошла в школе в Невельске в пятницу, один из них получил ножевое ранение, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"На территории школы №3 города Невельска произошла драка между учащимися седьмого класса. В результате один из школьников получил непроникающее ножевое ранение, рассечена кожа. Выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, министерство образования региона направит комиссию в школу для выяснения обстоятельств случившегося.