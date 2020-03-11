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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Владельцу "Нового потока" Мазурову продлили арест до 12 июня

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы продлил до 12 июня арест владельцу группы "Новый поток" Дмитрию Мазурову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и растрате. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Следствие попросило продлить ему меру пресечения, указав, что если он окажется на свободе, он может скрыться, уничтожить доказательства по уголовному делу, оказать давление на свидетелей и иным образом помешать расследованию.

Бизнесмнена арестовали в середине июля 2019 года. Сначала ему вменили хищение средств, которые выделялись "Антипинскому НПЗ" (ранее входил в "Новый поток") по кредитной линии от Сбербанка. Уголовное дело на него завели накануне задержания по жалобе главы Сбербанка Германа Грефа.

В 2015 году Сбербанк согласился выделить "Антипинскому НПЗ" кредитную линию на $100 млн. Как говорится в материалах дела, обратно банк не получил $29 млн - 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей по курсу на момент совершения преступления. Банк признан потерпевшим по делу.

В банке заявили, что Мазуров и бывший гендиректор завода Геннадий Лисовиченко ввели Сбербанк и, возможно, других кредиторов в заблуждение насчет финансового состояния "Антипинского НПЗ": они скрыли наличие у завода крупных обязательств по поручительствам за подконтрольные Мазурову компании группы "Новый поток". Это, как отметили в банке, "существенным" образом сказалось на платежеспособности завода и привело в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в регионе.

Мазуров вину не признал.

В сентябре ему предъявили новое обвинение - в растрате 473 млн рублей и $29 млн. По словам его адвоката Тимура Хутово, следствие решило оспорить несколько гражданско-правовых сделок, заключенных от имени АО "Антипинский НПЗ" Геннадием Лисовиченко.

В "Новом потоке" "Интерфаксу" заявляли, что преследование Мазурова может быть попыткой его недоброжелателей оказать давление на следственные органы.

Несмотря на непризнание вины, Мазуров заявлял о готовности сотрудничать со следствием.

Группа "Новый поток" в настоящее время лишилась большинства основных активов. В частности, "Антипинский НПЗ" в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет "Афипского НПЗ" приобрела структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Единственным нефтезаводом под управлением ГК остается "Марийский НПЗ" в Марий Эл.

Тверской суд Дмитрий Мазуров Новый поток Антипинский НПЗ Сбербанк Герман Греф

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