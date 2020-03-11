В Москве отменили митинг в поддержку поправок в Конституцию

Решение связано с запретом на массовые мероприятия в столице до 10 апреля

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Митинг в поддержку внесения поправок в Конституцию, запланированный на 15 марта на Тверской улице в Москве, отменен из-за запрета массовых мероприятий в городе с числом участников более 5 тысяч, сообщил "Интерфаксу" депутат Госдумы, координатор Национального освободительного движения Евгений Федоров.

"Вчера было издано решение мэра Москвы о запрете из-за коронавируса массовых мероприятий более пяти тысяч человек, а у нас планировалось порядка 300-400 тысяч человек. И мы должны им руководствоваться. Соответственно, нам пришлось отменить митинг", - сказал Федоров.

Митинг в поддержку поправок президента в Конституцию РФ должен был состояться 15 марта. Его площадкой заявлялась часть Тверской улицы.