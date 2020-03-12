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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Индекс РТС упал более чем на 10%, обновив минимум с июня 2017 года

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Падение индекса РТС, одного из основных российских фондовых индикаторов, в четверг превысило 10%, индикатор ушел ниже 1000 пунктов и обновил минимум с июня 2017 года на фоне панических общемировых распродаж из-за пандемии коронавируса и роста доллара к рублю.

К 13:56 по Москве индекс РТС упал до 974,41 пункта (-10,3%), индекс МосБиржи - до 2321,73 пункта (-6,9%), основные фишки на Мосбирже упали в цене в пределах 17%, лидирует в откате не входящий в расчет индексов "Мечел" (-18,4%).

Доллар вырос до 74,94 рубля (+1,99 рубля) - уровень конца февраля 2016 года. Майская нефть Brent упала до $33,54 за баррель (-6,3%).

Падение индекса РТС с годового максимума 1651 пункт, зафиксированного 20 января, составило более 41%.

РТС МосБиржа

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