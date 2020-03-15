Трое пациентов с коронавирусом в Москве получили первые отрицательные тесты

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - У троих заразившихся коронавирусом нового типа в процессе лечения в Москве анализы в настоящее время показали отрицательный результат, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Все пациенты, у которых был подтвержден коронавирус, сейчас получают помощь в стационарах Москвы. Трое из них в процессе лечения уже получили первые отрицательные результаты тестов на коронавирус. Если последует повторный отрицательный результат при следующем тесте, это будет означать выздоровление и скорую выписку", - сказала она журналистам в воскресенье.

Как подчеркнула Ракова, остальные также пока находятся в больницах города, 14 из них уже идут на поправку - наблюдается ослабление симптомов, температура не поднимается выше 37 градусов, состояние удовлетворительное.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией в Москве был выписан после выздоровления 7 марта.

Ракова напомнила, что всего в Москве было зафиксировано 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

По ее словам, при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствия клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным фиксируется полное выздоровление пациента и производится выписка из стационара.

Пациенты находятся в медицинском комплексе в Коммунарке, а также в первой и второй инфекционных больницах.

Еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, ребенок, находится в больнице имени Башляевой. Он является только носителем вируса. У него полностью отсутствуют симптомы - нет ни температуры, ни других проявлений болезни. По словам врачей, ребенок чувствует себя хорошо, активен и проявляет хороший аппетит. В больнице он находится с мамой, у которой коронавирус не подтвердился.

Как сообщалось, в субботу мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.