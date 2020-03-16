"Вкусвилл" сообщил о сбоях в доставке в связи с ростом заказов из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" сообщил о сбоях приложения для доставки продуктов и увеличенном времени ожидания заказов.

"В связи с обстановкой с коронавирусом количество заказов на доставку так резко возросло, что наше приложение "Вкусвилл Экспресс" сбоит и возможно существенное увеличение времени ожидания доставки. Мы оказались не готовы к такому количеству заказов", - говорится в сообщении компании.

Магазины "Вкусвилл" пополняются каждый день, а команда по доставке была усилена, сообщил ритейлер.

По словам управляющего по качеству и закупкам сети магазинов "Вкусвилл" Евгения Римского, ритейлер с конца прошлой недели наблюдает повышенный спрос по группам товаров которые можно отнести к "успокаивающим население". Это крупы, макаронные изделия, мясная и овощная консервация, часть заморозки, нон-фуд (антибактериальный гель для рук, носовые платочки).

"Но наша логистика построена на ежедневных поставках и позволят полностью держать ситуацию под контролем. Ситуация с остатками абсолютно нормальная и никаких серьезных перебоев мы не ожидаем", - заявил он "Интерфаксу".

Количество заказов продуктов с доставкойчерез приложение "Вкусвилл Экспресс" увеличилось в 2,5-3 раза.

"Вкусвилл" объединяет около 1,4 тыс. магазинов. Среди других форматов компании - сеть микромаркетов "Вкусвилл", в которую входит 230 магазинов в офисных пространствах Москвы и области, а также торговые пространства в магазинах других ритейлеров.

Выручка "Вкусвилла" по итогам прошлого года составила $1,3 млрд.