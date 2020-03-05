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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Иран начал блокировать города из-за распространения коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в стране достигло 3513, умерли 107 человек

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минздрав Ирана объявил о начале установки КПП на дорогах, чтобы ограничить поездки между городами, и рекомендовал согражданам меньше использовать бумажные купюры, сообщает АР. Эти объявления в телеэфире сделал глава ведомства Саид Намаки.

Эпидемия коронавируса

По его словам, количество подтвержденных случаев заражения достигло 3513, 107 заболевших умерли.

Ранее закрывшиеся школы и университеты Ирана не будут работать до Навруза (20 марта). Министр также объявил, что автомобилисты на заправках не должны выходить из машин, а заправлять их будут сотрудники АЗС.

Коронавирус выявлен уже в более чем 80 странах, заболели 95 000 человек, умерли 3200. После Китая самая худшая статистика - у Ирана и Италии.

Ранее 5 марта палестинский Минздрав запретил въезд туристов на Западный берег Иордана на неопределенный срок и закрыл на две недели все религиозные достопримечательности Вифлеема. Туристы чаще всего посещают Вифлеем и Иерихон, отмечает АР. Ранее палестинский чиновник на условии анонимности сказал журналистам, что у четырех палестинцев заподозрили коронавирус. Их анализы направили в Израиль для проверки.

В этот же день власти ОАЭ запретили своим гражданам и иностранцам выезжать из страны куда бы то ни было. Прибывающим в страну гражданам пригрозили возможностью попасть в карантин по усмотрению чиновников.

АР напоминает, что в ОАЭ проживает около 9 млн человек, причем из них только 1 млн - это граждане Эмиратов.

Иран ОАЭ Минздрав Палестинская автономия Италия

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