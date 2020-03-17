Лидер пятидесятников России предупредил о скором конце света и призвал не паниковать

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Лидер пятидесятников России, член Общественной палаты России епископ Сергей Ряховский назвал пандемию коронавируса и связанный с нею панические слухи одним из признаков скорого конца света, но призвал верующих сохранять спокойствие. Об этом говорится в его обращении.

"Для всех христиан уже давно очевидно, что Господь даровал нам жить во время, которое Библия называет последним. Одним из знамений этого времени является как появление различных болезней, так и еще большее распространение слухов и паники. И это время, когда верующие должны особенно ярко показать пример спокойствия и упования на Господа", - заявил он.

Епископ призвал паству к молитве и посту, а в регионах, где уже ввели ограничения из-за коронавируса, поручил епископам и пасторам пятидесятников наладить онлайн-служения и трансляции.

Кроме того, он призвал всех верующих проявить гражданскую дисциплину и ответственность: "Не только не пренебрегать врачебными предписаниями и профилактическими мерами, но напротив, подавать пример всем окружающим в этой области, понимая, что тем самым мы оберегаем от опасности заражения себя и окружающих". В частности, он посоветовал им шире использовать одноразовые стаканчики для причастия и другие меры профилактики.