Путин не будет обращаться к нации перед голосованием по Конституции

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин готовит обращение к нации в связи с предстоящим общенародным голосованием по поправкам в Конституцию.

На вопрос журналистов о дате голосования Песков во вторник предложил дождаться ее утверждения президентским указом.

"Много пересудов было на эту тему. Я предлагаю дождаться, когда дата голосования будет определена соответствующим актом президента", - сказал пресс-секретарь президента.

На просьбу уточнить, когда можно ожидать сообщения о дате голосования, Песков сказал: "Четких сроков нет".

Новость дополняется