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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 08:34

В Петербурге выздоровел итальянский студент, переболевший коронавирусом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подтвердил выписку из больницы в Петербурге гражданина Италии, которому ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 у граждан России, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России, один гражданин Италии", - говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора, опубликованном во вторник.

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Единственный заболевший коронавирусом гражданин Италии на территории России - это студент по обмену петербургского медицинского университета (Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова, СЗГМУ). Молодой человек приехал в Петербург после каникул, которые провел в Италии. О подтверждении его диагноза стало известно 5 марта.

О выздоровлении итальянца сообщалось в одном из разделов сайта Минздрава в пятницу, 13 марта. Тем не менее, тогда информацию о выписке не подтвердили в своих сводках Роспотребнадзор и федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России. По данным осведомленного собеседника в правительстве, выписка итальянского студента планировалась в понедельник, 16 марта, до этого момента он оставался под наблюдением врачей.

Петербург Италия

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