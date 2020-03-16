Подмосковные школы со следующей недели уйдут на трехнедельные каникулы

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Московской области с 23 марта вводятся трехнедельные школьные каникулы в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сегодня в школы Подмосковья пришло 80% учеников. Соответственно дистанционное обучение мы организовали на этой неделе. Но со следующей недели мы объявим трехнедельные каникулы", - сказал Воробьев в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

С 16 марта в Подмосковье введен режим свободного посещения школ. Учащимся разрешается посещать занятия по усмотрению их родителей.