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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

"Аэрофлот" спецрейсом вывез из Ташкента почти 300 "застрявших" там россиян

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" спецрейсом доставит из Ташкента в Москву 282 россиянина, которые застряли в Узбекистане из-за отмены регулярного сообщения между странами, сообщил консульский отдел посольства России в Узбекистане. Самолет с ними уже вылетел в 7 утра (5:00 по московскому времени).

Эпидемия коронавируса

На борту россияне, которые должны были вылететь из Узбекистана в Москву 16-18 марта, но их рейсы отменили из-за коронавируса.

В минувший понедельник посольство России в Ташкенте сообщило, что дипломаты занялись организацией спецрейсов для вывоза в Россию соотечественников.

На 18 марта в Узбекистане число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляло 13, в России на вечер 17 марта - 114.

Узбекистан Ташкент Аэрофлот

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