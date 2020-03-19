Минобрнауки не рекомендовало вузам выселять студентов из общежитий

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министр образования и науки Валерий Фальков оставил на усмотрение вузов вопрос о выселении студентов из общежитий на время, пока университеты закрыты на карантин и переведены на дистанционное обучение, пишет "Коммерсантъ".

О этом министр сказал на онлайн-встрече с ректорами. 16 марта стало известно, что МГИМО, который подчиняется не Минобрнауки, а МИДу, решил срочно выселить студентов из общежитий на время двух недельного карантина. В пресс-службе института изданию объяснили, что вуз считает общежитие "неотъемлемой частью кампуса": "Поэтому если закрывается учебное здание, то закрываются и здания, где проживают студенты".

Фальков сказал ректорам, что единого для всех решения по общежитиям быть не может, и призвал их исходить из интересов студентов. Он рекомендовал не удерживать студентов, которые хотят уехать домой и учиться по интернету, но обратил внимание, что "часть студентов не хотели бы уезжать, потому что это финансово затратно, либо в силу других причин".

"Разумными мерами" министр считает запрет доступа посторонним в общежития и регулярное измерение температуры студентам. Он пообещал в случае необходимости принять требуемые решения на уровне министерства, но пока оставил этот вопрос в ведении ректоров.

16 марта МГИМО дал студентам пять дней на выезд из общежитий. Карантин в вузе объявлен на две недели, но позднее начальник управления института воспитательной работе Станислав Суровцев сказал студентам, что карантин, скорее всего, продлят до конца семестра. Проректор МГИМО Андрей Байков на собрании заявил студентам, что вузам дано указание "готовиться к приему экзаменов и защите в дистанционном формате": "Соответственно, мы вас расселяем на четыре, пять, шесть месяцев. И в условиях, когда кампус будет полностью закрыт, никакого смысла вам здесь находиться нет".

Не все студенты готовы срочно выселиться. В пресс-службе обещали такие случаи рассматривать в индивидуальном порядке на комиссии, в которую войдут в том числе и представители студенчества. Только за 17 марта заявления с просьбой не выселять написали около 100 человек. По сведениям газеты, вуз рассматривает возможность продлить срок выселения до 28 марта.

В общежитие МГУ с 17 марта запретили проход гостей. Для вернувшихся из-за границы организовали двухнедельный карантин в отдельном корпусе, пишет газета.