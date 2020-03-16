Из больницы в Коммунарке пациентка сбежала из-под карантина

Сотрудник скорой помощи на территории больницы в Коммунарке Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Из больницы №40 в Коммунарке сбежала пациентка, которая была на карантине по коронавирусу COVID-19, написал в фейсбуке главврач учреждения Денис Проценко. Он назвал такое поведение несознательным.

Больница "начала взаимодействовать с полицией" в связи с бегством пациентки, добавил Проценко.

В связи с "несознательным поведением госпитализируемых пациентов,которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID ими в городе" он призвал врачей объяснять немедикам серьезность ситуации.

Диагностировано ли заражение коронавирусом у беглянки, он не уточнил.

Люди с подозрением на COVID-19 в Москве попадают в Первую инфекционную больницу или в больницу №40 в Коммунарке. 15 марта Проценко сообщил, что у него на тот момент было 312 пациентов, из них у 17 была подтверждена коронавирусная инфекция, ни один больной не был в критическом состоянии. За выходные из стационара выписали 52 человека, у которых заражение не подтвердилось, добавил главврач.

В феврале в Петербурге из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, которых изолировали с подозрением на коронавирус. Двоих из них затем принудительно госпитализировали по решению суда. Заражение у них не подтвердилось.